Происшествия 22 мая 2023, 13:22 Вооруженного и ранее судимого угонщика кроссовера задержали в Москве ГУ МВД: на севере Москвы задержали ранее судимого угонщика кроссовера Unsplash

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На Флотской улице Молжаниновского района столицы полиция задержала ранее судимого 54-летнего мужчину. Он угрожал владельцу автомобиля арбалетом и угнал его транспортное средство, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РФ.

По данным ведомства, пострадавший опубликовал в сети объявление о продаже своего кроссовера. На него откликнулся преступник.

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Сделка должна была произойти на Зеленоградской улице. Во время тест-драйва задержанный достал арбалет и начал угрожать продавцу. Тот выскочил из машины, а «покупатель» сел за руль и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские в течение часа нашли и изъяли автомобиль и оружие. В итоге машину вернули владельцу.

Против угонщика возбудили уголовное дело ч.4 ст. 162 УК РФ. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее в Удмуртии суд вынес приговор сотруднику автомойки, который решил угнать машину своего клиента.

Во время судебного заседания 55-летний мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре месяца.