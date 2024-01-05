Происшествия 05 января 2024, 14:46 Вооруженная пистолетами банда напала на мужчину в Тюмени Baza: в Тюмени на водителя напала вооруженная пистолетами банда РИА «Новости»

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Группа вооруженных пистолетами неизвестных напала на водителя в Тюмени. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, ЧП произошло во дворе по улице Муравленко. Шестеро мужчин в черном загнали водителя в тупик, в попытках выбраться он протаранил припаркованную машину и еще несколько раз столкнулся с другими автомобилями.

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В итоге нападавших задержали правоохранители. Пострадавшему водителю потребовалась помощь врачей, однако от дальнейшей госпитализации в больницу он отказался.

Издание 72.ru со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Тюменской области уточнило, что полицейские начали проверку по факту ЧП. После нее ведомство вынесет правовое решение случившемуся.

Ранее в пятницу, 5 января, мужчина в Москве протаранил три автомобиля на парковке по улице Ротерта, после чего скрылся с места ДТП. В распоряжении «360» появилось видео с места событий.