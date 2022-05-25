Вооруженная охрана в школе не поможет предотвратить стрельбу

Привлечение вооруженной охраны не поможет предотвратить случаи стрельбы в школах, нужно ужесточать законодательство, сказал «360» руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Он прокомментировал случай в Техасе.

Парень открыл огонь в начальной школе города Ювальде. Жертвами стали 18 детей и трое взрослых. Русскоговорящие дети не пострадали. К расследованию подключились департамент общественной безопасности Техаса и рейнджеры. Президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби. Прозвучали также предложения увеличить в школах число вооруженных полицейских.

Дмитрий Курдесов отметил, что в образовательных учреждениях уже дежурят вооруженные охранники, тем не менее такие трагедии происходят.

«Сама по себе милитаризация школы, обнесение колючей проволокой и введение жесткого режима не приводят к должным результатам. Здесь нужно работать комплексно, заниматься профилактикой, в том числе законодательно», — сказал он.

В России уже ужесточили требования к кандидатам на получение разрешения на ношение оружия. Сейчас даже при продлении лицензии необходимо проходить тщательное психологическое тестирование. Активист предложил усилить контроль над выдачей оружия и обеспечить неотвратимость наказания даже за малейшие нарушения. Причем законодательство в этой области должно быть единым, федеральным, без разночтений на уровне субъектов.

Кроме того, важна профилактика на уровне школы и семьи. Работа должна вестись на упреждение. Нужно задействовать весь треугольник — семья, школа и общество в лице полиции. Кроме того, следует развивать социальную педагогику, ведь дыма без огня не бывает.

«Любое учебное заведение, любой социальный педагог априори должен знать, в какой семье ребенок живет, благополучна ли она, склонен ли он к насилию», — призвал Дмитрий Курдесов.