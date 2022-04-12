Волжанин сгорел в гараже, куда ушел ночевать после ссоры с супругой

В одном из гаражно-строительных кооперативов города Волжский Волгоградской области произошел трагический несчастный случай. 55-летний мужчина заживо сгорел в своем гараже — прибывшим на место медикам скорой помощи не удалось его спасти.

Днем ранее в отделение МЧС поступил сигнал о пожаре в ГСК «Волга» — очевидцы сообщили, что огнем объят один из гаражных боксов. Как пишет novostivolgograda.ru, пожарные расчеты 13-й пожарно-спасательной части прибыли на место и увидели, что в подвале одного из гаражей горели вещи на площади 4 квадратных метров. Пожарным удалось полностью потушить огонь в 13:38. Об этом доложила пресс-служба главного управления МЧС по Волгоградской области.

Из сгоревшего подвала вытащили мужчину. Его попытались спасти медики, но не смогли.

Позже стало известно, что погибший волжанин отправился ночевать в гараж после конфликта с супругой. По одной из версий, пожар в гараже начался из-за аварийной работы обогревателя. Также есть версия, что возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.

Точная причина будет установлена после проведения специальной экспертизы.