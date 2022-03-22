Волонтеры штурмовали ветклинику в Нижнем Новгороде после подозрений в жестоком обращении с животными

Врачей ветеринарной клиники в Нижегородской области заподозрили в живодерстве. Причиной стали странные смерти собак, находившихся под опекой волонтеров.

Смерть собаки Герды подтвердила их предположения. Она умерла с распоротым животом и следами издевательств, утверждают зоозащитники.

«Сначала была версия, что у собаки разошлись швы. Вторая версия была озвучена, что у собаки выпала кишка, она себе ее разгрызла», — заявила зоозащитница Алена Землянская.

Волонтеры уверены, что других животных также содержали в ужасных условиях и наносили увечья. Они попытались взять помещение Богородской ветклиники штурмом для получения ответов. Сотрудники не смогли объяснить ситуацию.

Позднее зоозащитникам удалось попасть в клинику и оценить условия содержания животных. По данным телеканала «РЕН ТВ», они увидели ужасную картину: низкая температура и замершая вода в мисках, грязь и вонь. Сотрудница ветклиники заявила, что в помещении проводят уборку и ухаживают за собаками.

Волонтеры передали факты о жестоком обращении с животными в прокуратуру. Они заявили, что смерть Герды не должна быть напрасной. Зоозащитники ждут от госучреждения полноценного рассмотрения ситуации.