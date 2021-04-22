Волонтеры рассказали подробности поиска тел утонувших девочек в Нижегородской области

В Шатковском районе Нижегородской области 20 апреля произошел несчастный случай, унесший жизни двух девочек 6 и 7 лет. Примерно в 17:30 двоюродные сестры ушли из дома, чтобы покататься на роликах, а через несколько часов родители дошкольниц забили тревогу и отправились на поиски детей. Сначала пропавших малышек искали только родители, а после к поискам подключились волонтеры.

Как сообщает newsnn.ru, именно волонтеры и нашли тела погибших сестер в местном пруду. Сначала нашли тело одной девочки. В ночь пропажи ее обнаружили в пруду, в 3-4 метрах от берега. А утром следующего дня в этом же водоеме обнаружили вторую утонувшую девочку.

На данный момент известно, что сестры после катания на роликах пошли к прабабушке, а после оказались на озере. Мать одной из погибших девочек говорит, что детям запрещалось ходить на озеро без взрослых.

На пруду они увидели небольшой плот и решили забраться на него. Судя по всему, плот перевернулся, девочки оказались в холодной воде и не смогли добраться до берега, так как пруд в этом месте был достаточно глубоким.

О том, как искали тела пропавших детей и как удалось обнаружить их в воде, рассказали в сюжете программы «Кстати». Николай Мохнин, обнаруживший тело первой девочки, был одним из участников поисков. Сначала мужчина увидел плот и подумал, что дети могли упасть с него и утонуть. Потом он увидел тело одной из утонувших девочек. Николай достал погибшего ребенка из холодной воды самостоятельно.

Следственный комитет, который занимается расследованием данного инцидента, также придерживается версии Николая Мохнина. По одной из озвученных причин, у девочек могла упасть в пруд игрушка и они залезли на плот, чтобы достать ее из воды.

СК возбудил уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза.