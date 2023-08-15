Эксклюзив 15 августа 2023, 12:21 Волонтеры продолжили доставлять воду для спасателей в Махачкале Активист Фарман Меликов рассказал о доставке воды для спасателей в Махачкале

Читать 360tv в

Волонтеры и активисты движения «Молодежь Дагестана» помогают работающим на месте взрыва спасателям в Махачкале. Об этом «360» рассказал сотрудник министерства по делам молодежи Дагестана Фарман Меликов.

«Вода для всех, кто в ней сейчас здесь нуждается. Мы тоже пойдем помогать, если будет необходимость, но туда [к месту взрыва] пока не пускают. С утра тоже посильную помощь оказали, осматривали окрестности», — пояснил он.

Реклама

По последним данным, жертвами взрыва на АЗС в Махачкале стали 35 человек. На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. Привлекли сюда и кинологический расчет.

Многие жители города начали розыск своих родных. Один из махачкалинцев в беседе с «360» рассказал, что ищет брата. Мужчина накануне проезжал мимо АЗС, когда там начался пожар. Остановился, начал помогать тушить машины. После взрыва перестал выходить на связь.