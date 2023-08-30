Эксклюзив 30 августа 2023, 11:56 Волонтеры прибыли в Геленджик для помощи в тушении пожаров Волонтеры после авиации приступят к тушению лесных пожаров в Геленджике

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Ликвидацией пожара в Геленджике займутся и волонтеры. После того, как большие очаги потушат вертолеты и самолеты МЧС России, они также примутся за работу. Об этом «360» рассказали волонтеры.

«Ждем пока вертолеты и самолеты потушат пожары, пойдем смотреть, что там», — сказал один из них.

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Волонтеры тушат огонь при помощи специальных рюкзаков с водой. Накануне, 29 августа, серьезный пожар разгорелся в Геленджике. Огонь охватил около 30 гектаров леса.

МЧС России направило туда самолет-амфибию Бе-200 и два вертолета Ми-8. Всего на месте работают более 400 спасателей и 70 единиц техники.

Обстановку осложняют порывы ветра, которые достигают 30 метров в секунду. В результате случившегося никто не пострадал. Представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что объектам, в которых живут и проводят время отдыхающие, ничего не угрожает.