17 января 2024, 05:21
Волонтеры объявили розыск пропавшей полгода назад жительницы Екатеринбурга
Свердловские волонтеры из отряда «ЛизаАлерт» объявили поиск пропавшей полгода назад жительницы Екатеринбурга. Об этом сообщило региональное издание E1.ru.
«Пропала женщина, 45 лет, город Екатеринбург. С 15 августа 2023 года ее местонахождение неизвестно», — написано на странице поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».
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Информации о женщине слишком мало. Неизвестно, во что она была одета, куда могла уйти. В ее описании только говорится, что у женщины русые волосы, зеленые глаза и худощавое телосложение.
Ранее голый 10-летний мальчик пропал в Чите. Ребенок ушел из дома на улице Энергетиков поздним вечером 16 января. Его рост составляет 155–160 сантиметров, хрупкое телосложение темно-русые волосы и голубые глаза. Особая примета — шрам на пояснице около 15 сантиметров.
До этого во время новогодних праздников в Новосибирске начали поиски 43-летней женщины, которая ушла из дома в футболке и тапочках в морозы.
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