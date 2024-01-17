Происшествия 17 января 2024, 05:21 Волонтеры объявили розыск пропавшей полгода назад жительницы Екатеринбурга РИА «Новости»

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Свердловские волонтеры из отряда «ЛизаАлерт» объявили поиск пропавшей полгода назад жительницы Екатеринбурга. Об этом сообщило региональное издание E1.ru.

«Пропала женщина, 45 лет, город Екатеринбург. С 15 августа 2023 года ее местонахождение неизвестно», — написано на странице поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

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Информации о женщине слишком мало. Неизвестно, во что она была одета, куда могла уйти. В ее описании только говорится, что у женщины русые волосы, зеленые глаза и худощавое телосложение.

Ранее голый 10-летний мальчик пропал в Чите. Ребенок ушел из дома на улице Энергетиков поздним вечером 16 января. Его рост составляет 155–160 сантиметров, хрупкое телосложение темно-русые волосы и голубые глаза. Особая примета — шрам на пояснице около 15 сантиметров.

До этого во время новогодних праздников в Новосибирске начали поиски 43-летней женщины, которая ушла из дома в футболке и тапочках в морозы.