Волонтеры нашли 70-летнего пенсионера, который потерялся в лесу под Новосибирском

В Новосибирске волонтеры ПСО «Лиза Алерт» нашли в глухом лесу потерявшегося 70-летнего пенсионера. На поиски мужчины ушло около пяти суток, написал сайт kp.ru.

По словам родственников пенсионера, он ушел на рыбалку 23 августа и перестал выходить на связь.

Утром 26 августа специалисты «ЛизаАлерт» дозвонились до мужчины и узнали, что он находится в незнакомом лесу.

«Конечно, был очень тяжелый поиск, когда у тебя человек на связи, а ты не знаешь, в какую сторону идти, в какую сторону бежать. Человек, находясь в лесу, потерял очки, он не мог звонить никуда, он даже не смог позвонить в 112. Сначала искали его в Мошковском районе по данным службы „112“, затем перенесли поиски в Болотнинский район», — сообщила руководитель ПСО «Лиза Алерт» Новосибирской области Алеся Яблонских.

Житель одного из сел узнал в ориентировке полиции разыскиваемого мужчину и сообщил участковому, что видел в лесу в Болотнинском районе автомобиль, похожий на машину пропавшего. В полиции передали координаты волонтерам, и через несколько часов мужчину нашли. Ему потребовалась помощь медиков.