Волонтер поделился подробностями поисков пропавшего ребенка в Пермском крае

Руководитель поискового отряда волонтер Ксения Макарова рассказала подробности спасательной операции в Пермском крае — пропала шестилетняя девочка, ее ищут с 12 августа. В поиске задействованы более 200 человек, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Искать потерявшегося ребенка начали в полночь в день пропажи и до сих пор поисковые отряды работают в круглосуточном режиме.

«Поисковые мероприятия начались в день пропажи, с 12 часов ночи. Штаб организован на улице Победы, 29, у отдела полиции. Круглыми сутками, и днем и ночью проходят поисковые мероприятия», — уточнила Макарова.

Поисковики исследуют местность с земли и с воздуха при помощи коптера. Известно, что девочка 12 августа вечером вышла погулять и не вернулась домой. На ребенке были темные штаны и светлая футболка, с собой она взяла мягкую игрушку.

СК возбудил дело по факту исчезновения ребенка, ведется расследование. За любую помощь в поиске девочки обещана награда.