Происшествия 22 марта 2024, 22:40 Володин назвал выродками тех, кто причастен к теракту в Crocus City Hall Спикер ГД Володин призвал уничтожить причастных к теракту в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Все причастные к теракту в Crocus City Hall должны быть уничтожены. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он назвал произошедшее страшной трагедией. От рук вооруженных бандитов погибли и пострадали беззащитные люди, подчеркнул спикер Госдумы.

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«Выродки, совершившие этот чудовищный теракт, должны быть уничтожены», — заявил Володин.

Он выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. По его словам, на данный момент главное — помочь тем, кто оказался в беде.

Вечером 22 марта в здание концертного зала Crocus City Hall ворвались неизвестные в камуфляже и начали стрельбу. По данным ФСБ, в результате теракта погибли 40 человек. Еще около 100 пострадали. В здании начался пожар. Огонь охватил весь фасад Crocus Сity Hall. Кадры с места возгорания появились в распоряжении «360».