Волны раскололи пополам танкер, врезавшийся в кораллы возле Маврикия

Японский танкер MV Wakashio, который сел на мель на коралловом рифе острова Маврикий, сильные волны разломили на две части. После того, как остаточные нефтепродукты с потерпевшего крушение судна попали в воды Индийского океана, нефтяное пятно продолжает уходить все дальше вдоль берега.

Ситуация грозит обернуться экологической катастрофой в Индийском океане, сообщает oilcapital.ru со ссылкой на Национальный кризисный комитет государства Маврикий. По данным президента Маврикийского общества охраны морской среды Жаклин Созье, остатки нефти с танкера просочились в океан 14 августа. Как сообщает правительство островного государства, хотя большую ее часть груза из судна уже удалось выкачать, внутри пока остается около 166 тонн мазута. Его продолжают удалять. Властям помогают местные жители, которые соорудили на поверхности воды вокруг танкера самодельные «буи» из тростника, призванные удержать нефтяное пятно.

Носовая часть судна была обнаружена в океане около 16:30 по островному времени. Она будет отбуксирована в отдаленную зону Индийского океана и там затоплена. Корма танкера пока находится на рифе.

По словам министра окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми, на Маврикий планируется направить специалистов ведомства и других экспертов, которые должны оценить нанесенный ущерб. Потерпевшее крушение судно — собственность японской компании Nagashiki Shipping, которое было зафрахтовано компанией Mitsui OSK Lines.

Как ранее сообщало ANGI.ru, 25 июля, японское судно потерпело крушение, врезавшись в коралловый риф возле острова Маврикий. Во время аварии в воду попало около тысячи тонн мазута. Это поставило под угрозу существование местной флоры и фауны — кораллов, рыбы и других обитателей моря. Ученые уже охарактеризовали данный инцидент, как самую страшную экологическую катастрофу. По их мнению, ее результаты будут сказываться на экономике десятки лет, поскольку государству Маврикий доходы приносит в основном туризм.

По некоторым данным, танкер мог перевозить свыше четырех тысяч тонн нефти. Ситуацию усугубляют сильные волны, продвигая нефтяное все дальше вдоль берега.