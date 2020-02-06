Волна унесла двух туристов с пирса в Ялте

Глава регионального ведомства Сергей Шахов заявил, что сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного около полудня. На место прибыли спасатели, которые начали искать унесенную в море пару.

Источник фото: пресс-служба МЧС Крыма

К поиску подключили водолазов и рыболовецкие суда, у которых было разрешение на выход в море во время шторма. Однако мужчина и женщина утонули. Их тела подняли на борт проходящего мимо судна.

Источник фото: пресс-служба МЧС Крыма

Волнение моря на момент, когда пара прогуливалась по пляжу составляла четыре балла. Кроме того, температура воды была очень низкой. Сергей Шахов попросил жителей и гостей региона воздерживаться от появления на пляже во время разгула стихии.