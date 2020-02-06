    06 февраля 2020, 17:12

    Волна унесла двух туристов с пирса в Ялте

    Анатолий Минкин

    Мужчина и женщина погибли во время прогулки по крымскому пляжу «Ласточкино гнездо». Туристы вышли на пирс, откуда их смыла гигантская волна и унесла в море. Об этом говорится в сообщении республиканского МЧС.

    Глава регионального ведомства Сергей Шахов заявил, что сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного около полудня. На место прибыли спасатели, которые начали искать унесенную в море пару.

    Волна унесла двух туристов с пирса в Ялте | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба МЧС Крыма

    К поиску подключили водолазов и рыболовецкие суда, у которых было разрешение на выход в море во время шторма. Однако мужчина и женщина утонули. Их тела подняли на борт проходящего мимо судна.

    Волна унесла двух туристов с пирса в Ялте | Изображение 2
    Источник фото: пресс-служба МЧС Крыма

    Волнение моря на момент, когда пара прогуливалась по пляжу составляла четыре балла. Кроме того, температура воды была очень низкой. Сергей Шахов попросил жителей и гостей региона воздерживаться от появления на пляже во время разгула стихии.