06 февраля 2020, 17:12
Волна унесла двух туристов с пирса в Ялте
Мужчина и женщина погибли во время прогулки по крымскому пляжу «Ласточкино гнездо». Туристы вышли на пирс, откуда их смыла гигантская волна и унесла в море. Об этом говорится в сообщении республиканского МЧС.
Глава регионального ведомства Сергей Шахов заявил, что сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного около полудня. На место прибыли спасатели, которые начали искать унесенную в море пару.
К поиску подключили водолазов и рыболовецкие суда, у которых было разрешение на выход в море во время шторма. Однако мужчина и женщина утонули. Их тела подняли на борт проходящего мимо судна.
Волнение моря на момент, когда пара прогуливалась по пляжу составляла четыре балла. Кроме того, температура воды была очень низкой. Сергей Шахов попросил жителей и гостей региона воздерживаться от появления на пляже во время разгула стихии.