Волна на реке в Польше унесла жизни туристов | 360°

Происшествия 11 октября 2022, 04:52 Поделиться Telegram

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Viber Волна на реке в Польше унесла жизни туристов

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Лодка с тремя туристами перевернулась в городе Гданьске в Польше. В результате трое человек погибли. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на газету Wiadomości.

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Ситуация произошла на реке Мотлава. В момент происшествия на болту лодки находились 14 человек. Трое из них получили серьезные травмы. Их доставили в медицинское учреждение. Однако врачам не удалось спасти их жизни. Среди погибших находилась женщина на позднем сроке беременности.

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