Происшествия 29 марта 2023, 13:51 Волна ложных минирований прокатилась по Мелитополю после обстрела ВСУ Администрация Мелитополя сообщила об эвакуации учреждений после сообщений о минировании РИА «Новости»

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Полиция Мелитополя получила сообщения о заложенных бомбах в нескольких учреждениях города, включая университет имени Макаренко. Всех находившихся внутри людей эвакуировали, но в ходе проверки помещений правоохранители ничего не нашли. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

Правоохранители продолжают проверку ряда учреждений. В остальные здания эвакуированные люди возвращаются. Все организации работают в штатном режиме.

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Сообщения о минировании полиция Мелитополя получила после утреннего обстрела со стороны ВСУ тяжелым вооружением. Выпущенный снаряд повредил электрическую подстанцию в районе локомотивного депо.

Без света остались жители Нового Мелитополя, а также пригородов Обильное и Семеновка. Специалисты «Таврия-Энерго» работают над скорейшим восстановлением подачи электроэнергии.