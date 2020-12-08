Volkswagen въехал в «Пятерочку» в Ленобласти

По данным информагентства, авария произошла накануне в поселке Рощино. По предварительной информации, девушка перепутала педали и разбила витрину «Пятерочки». В результате никто не пострадал. У авто помялось крыло и оторвалась фара. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.