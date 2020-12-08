08 декабря 2020, 19:10
Volkswagen въехал в «Пятерочку» в Ленобласти
В Ленинградской области автоледи за рулем иномарки Volkswagen перепутала газ с тормозом и въехала в витрину продуктового магазина. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, авария произошла накануне в поселке Рощино. По предварительной информации, девушка перепутала педали и разбила витрину «Пятерочки». В результате никто не пострадал. У авто помялось крыло и оторвалась фара. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.