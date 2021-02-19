Volkswagen Golf сбил женщину в Иванове

В Иванове случилось ДТП с участием иномарки Volkswagen Golf, в результате которого один человек пострадал. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Полка Нормандия-Неман. Иномарка сбила 47-летнюю женщину, которая попыталась перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобилист скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали. Она получила ушибы и травму голову. Правоохранители ищут водителя. Обстоятельства случившегося устанавливаются.