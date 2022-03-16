Волки стали чаще появляться на улицах города и нападать на животных в ХМАО

В городе Югорск Ханты-Мансийского автономного округа в течение последних дней жертвами волков уже во второй раз становятся домашние животные. О случае, который произошел буквально накануне, написали в Теlеgrаm-канале «Нижневартовск. Происшествия».

Как сообщает muksun.fm, в канале было опубликованы видеокадры с места происшествия. На видео попала разорванная собака.

Горожане требуют, чтобы власти начали вести отстрел волков, которые выходят из леса и забредают в населенный пункт. Многие боятся, что дикие звери начнут нападать и на людей.

Ранее стало известно, что департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа оформил лицензии на регулирование поголовья волков в Югорске. Причиной такого решения послужил ряд инцидентов, когда местные жители наблюдали появление волков, забредающих в черту города.