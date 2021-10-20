20 октября 2021, 15:10
Волка поймали в Уфе на детской площадке
Пойманный на детской площадке в Уфе волк скончался от полученных при отлове травм
Накануне в Уфе на детской площадке поймали волка. Животное скончалось от полученных травм. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Минприроды Башкирии.
Волка заметили на детской площадке по улице Академика Королева в Уфе. Спасатели и ветеринары пытались отловить животное, чтобы затем отвезти его в ближайший лес в Иглинском районе.
Поимку зверя осуществляли с помощью специальной сетки гуманными методами, но в процессе волк получил травмы. Ветеринары оказали ему медицинскую помощь, однако спасти животное не удалось.