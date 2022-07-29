Волк загрыз семилетнего мальчика в Дагестане. Видео

Волк напал на двух детей в Дагестане. Один ребенок погиб, второго госпитализировали с серьезными травмами, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении «360».

Хищник атаковал детей 28 июля недалеко от села Кидеро Цунтинского района. Несовершеннолетние находились без присмотра взрослых. Прокурор Республики Дагестан Алексей Ежов поручил организовать проверку инцидента.

Правоохранители оценят работу уполномоченных органов при регулировании поголовья хищников, а также проверят соблюдение требований о профилактике безнадзорности детей.

На прошлой неделе в Московской области сбежавшая из частного зоопарка обезьяна напала на маленькую девочку. СК РВ возбудил уголовное дело.