Происшествия 23 января 2024, 08:27 Волк среди ночи прокрался в поселок и загрыз жительницу Курганской области Волк напал на жителей в поселке Курганской области, одна женщина погибла Patrick Pleul/dpa/globallookpress

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В Курганской области волк напал на четырех человек, один из них погиб. Животное ликвидировали, сообщил глава Петуховского муниципального округа Антон Волков в своем Telegram-канале.

Ночью в поселок Курорт Озеро Медвежье пришел волк. Он покусал четырех человек. Жизнь трех из них, по информации Антона Волкова, находится вне опасности. Четвертый пострадавший — женщина. Она попала в больницу в тяжелом состоянии и умерла, несмотря на помощь врачей. Волка ликвидировали.

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«Это первый случай нападения волка на человека в населенном пункте. Сейчас профильные ведомства вместе с охотниками ведут профилактические мероприятия», — сказал глава округа.

В Цунтинскоом районе Дагестана волк напал на трех детей. Самому старшему из них восемь лет. Один пострадавший умер. Их отец рассказал «360», что раньше хищник бросался только на коров.