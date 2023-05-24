24 мая 2023, 21:52
Волк по кличке Блэк умер в нижегородском зоопарке
Сотрудники нижегородского зоопарка «Лимпопо» сообщили о смерти волка по кличке Блэк. Причиной случившегося они назвали преклонный возраст животного. Об этом написало ИА «Время Н».
Канадский волк был одним из старейших жителей страны птиц и зверей.
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«Причиной стал преклонный возраст нашего Блэка. Свою жизнь в „Лимпопо“ Блэк начал в 2006 году, когда вместе со своей верной подругой — канадской волчицей Бэллой — приехал в нижегородскую „страну“», — говорится в сообщении зоопарка.
Блэк пережил волчицу всего на 23 месяца.
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