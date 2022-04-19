Волгоградский суд вынес приговор убийце и поджигателю

Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор по делу местного жителя, обвиняющегося в убийстве и поджоге дома с целью сокрытия улик. За совершенные преступления волгоградец получил девять лет тюремного срока.

Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на сведения пресс-службы Тракторозаводского районного суда, мотивом жестокого убийства послужили оскорбления со стороны потерпевшего, которые не смог стерпеть обвиняемый. Инцидент, разбираемый в суде, произошел 12 июля 2021 года в расположенном в Тракторозаводском районе доме потерпевшего.

Нетрезвый хозяин дома решил, что застолье окончено, и пытался выпроводить своего гостя. При этом потерпевший использовал нецензурную брань и угрожал применить физическую силу.

Обвиняемый Ницелуев А. Г. отреагировал на происходящее еще более агрессивно — он набросился на хозяина дома с кулаками. Он начал наносить удары по голове, а когда его жертва повалилась на кровать, продолжал добивать мужчину ударами в шею, пока не сломал ее.

Когда пострадавший скончался от полученных травм, убийца решил сжечь дом вместе с трупом, чтобы замести следы преступления. Волгоградские спасатели, которые тушили пожар, обнаружили в сгоревшем доме тело человека и обратились в полицию.

На суде Ницелуев признал свою вину. Теперь ему предстоит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.