Происшествия 11 января 2023, 21:56 Волгоградский пенсионер погиб из-за вскипевшей воды в батареях

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В Волгоградской области из-за вскипевшей воды в батареях местный пенсионер погиб в своем доме. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный Следком.

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Семидесятилетний пенсионер погиб в хуторе Калининском. Его тело обнаружил сын, пришедший проведать отца. В доме была высокая влажность из-за вскипевшей воды в системе отопления. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.