Волгоградский автобус влетел в столб из-за драки в кабине водителя. Видео

В Волгограде драка в кабине водителя пассажирского автобуса привела к ДТП. Транспортное средство влетело в столб. Пострадал один человек.

В аварию в Ворошиловском районе города попал автобус №5, сообщил портал «Волгоград Онлайн». Очевидцы уверяют, что всему виной — потасовка в салоне.

Кондуктор маршрута рассказал, что на водителя напал их общий коллега из автопарка. В драке управлявший автобусом мужчина нечаянно нажал на газ и не успел вырулить, врезавшись в столб на остановке «Гостиница „Южная“».

Одна из пассажирок не смогла удержаться из-за резкого торможения, упала и сильно ударилась ногой. Помощи медиков женщина дожидаться не стала и самостоятельно покинула место ДТП.

Свидетели случившегося заметили, что затеявший драку и предполагаемый виновник аварии спокойно уехал дальше работать. Разбитый автобус стоит в парковочном кармане.