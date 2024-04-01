Происшествия 01 апреля 2024, 13:14 Волгоградские полицейские задержали двух мужчин по подозрению в сбыте наркотиков

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Сотрудники полиции Волгоградской области задержали двух мужчин, которые подозреваются в распространении наркотиков. Об этом сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, задержанные планировали сбывать запрещенные вещества через интернет-магазин. При обысках у них обнаружили свертки с наркотиками массой более пяти килограммов.

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Отмечается, что против мужчин возбудили уголовное дело.