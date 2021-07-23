Волгоградская полиция ищет мужчину, который избил сына

В Волгограде сотрудники полиции разыскивают мужчину, который применил насилие в отношении малолетнего ребенка. Об этом сообщил сайт Novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

В городском парке местная жительница стала свидетельницей семейного скандала. Нетрезвый мужчина кричал на малолетнего сына, ругая за какую-то провинность. При этом он пытался физически воздействовать на ребенка, толкал его и отвешивал оплеухи, в результате чего мальчик упал. В этот момент супруга и второй ребенок мужчины находились неподалеку.

«В рамках организованной проверки устанавливается личность гражданина, применившего насилие в отношении малолетнего ребенка», — рассказали в ведомстве.