Волгоградка пригрозила врачу пистолетом из-за нежелания стоять в очереди

В одной из поликлиник в Волгоградской области женщина не хотела стоять в очереди и пригрозила врачу убийством, достав сигнальный пистолет. Так она отреагировала на замечание врача, когда тот попросил ее не материться, сообщили на сайте МВД региона.

Переполох в больнице устроила 36-летняя женщина, приехавшая из села на прием к терапевту. Завидев очередь к врачу, она начала ругаться матом. Тогда 50-летний медик сделал ей замечание. В ответ она достала из сумки предмет, похожий на пистолет, пригрозив врачу убийством.

Медработник воспринял угрозы буйной пациентки всерьез и вызвал полицию. Дебоширку задержали. Она во всем созналась. Как выяснилось, за плечами у нее уже несколько судимостей.

Орудие, которым угрожала женщина, направили на судебно-баллистическую экспертизу. Оказалось, что это спортивный сигнальный пистолет, который непригоден для стрельбы. Однако действия женщины все же попали под уголовную статью «Угроза убийством». Теперь ей грозит до двух лет тюрьмы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.