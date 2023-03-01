Происшествия 01 марта 2023, 14:23 Волгоградец ударил диджея бутылкой по голове из-за плохой музыки

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В Волгограде возбудили уголовное дело после нападения в ночном клубе. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Конфликт произошел в одном из ночных клубов Волгограда. Недовольный 44-летний посетитель набросился на 28-летнего диджея и ударил его по голове бутылкой. Мужчине не понравилась музыка, которую ставил работник заведения. Сотрудник получил легкий вред здоровью, а в отношении пьяного дебошира возбудили дело.