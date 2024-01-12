Происшествия 12 января 2024, 16:49 Волгоградец разбил угнанную у друга машину

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В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, который без спросу решил покататься на машине друга и разбил ее. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

Волгоградец оставил машину в Тракторозаводском районе города и дал своему другу ключи на хранение. Тот решил воспользоваться возможностью и прокатиться на чужом авто. Но поездка оказалась недолгой, потому что мужчина влетел в препятствие.

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Однако он не признался другу в случившемся, и тот, не найдя машину на прежнем месте, обратился в полицию. В итоге подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.

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