Волгоградец избил супругу лопатой и бросил ее ночью в лесу

По информации правоохранителей, 3 ноября текущего года между пожилыми супругами произошла бытовая ссора. Мужчина несколько раз ударил жену в голову черенком от лопаты, но вскоре конфликт был разрешен.

«Однако вечером мужчина, затаив обиду, решил отомстить жене. С этой целью он предложил ей съездить с ним в поле и собрать семена подсолнечника, на что она согласилась», — заявило ведомство.

Полиция выяснила, что мужчина оставил жену на ночь в лесополосе. Спустя два часа он вернулся за супругой, но не нашел ее и попросил сына о помощи.

На следующее утро тракторист местного крестьянско-фермерского хозяйства нашел пожилую женщину на обочине и отвез ее в районную больницу. У пострадавшей были признаки обморожения и серьезные телесные повреждения.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». По данной статье ему грозит до одного года лишения свободы.