Волейболист «Факела» устроил разборки на дороге в Москве. Клуб начал внутреннее расследование

Сначала Кимеров через открытое окно бил по соседней машине, потом призывал водителя выйти на разговор. В итоге он начал преследовать автомобиль, поведение которого ему не понравилось.

В какой-то момент волейболист настиг обидчика и ногой сбил боковое зеркало и помял дверь. Водитель пытался вызвать полицию все время, пока его преследовал взбешенный волейболист. Когда ему все же удалось оторваться от спортсмена, то он отправился в отдел писать заявление о порче имущества.

В пресс-службе новоуренгойского клуба «Факел», где числится Кимеров, в беседе с «360» заявили, что ролик с участием спортсмена Кемерова руководство увидело недавно. Но при этом уже начало внутреннее расследование всех обстоятельств случившегося. По итогам директор клуба сделает официальное заявление. «Руководство будет все решать, пока ничего сказать не могу», — подытожил пресс-атташе клуба.