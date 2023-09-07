Происшествия 07 сентября 2023, 10:27 Вокзал в Брянске частично открыли для пассажиров после падения обломков БПЛА МЖД: вокзал Брянск-Орловский частично заработал после падения обломков БПЛА Соцсети

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Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу после падения обломков беспилотника. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги.

«В настоящее время вокзал Брянск-Орловский частично открыт для пассажиров», — сказали в МЖД.

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Пассажиры могут пройти на платформы через кассовый зал дальнего следования. Зал ожидания пока закрыт, поскольку продолжаются следственные мероприятия, пояснила пресс-служба. На движение поездов ситуация не повлияла, отметил представитель Московской железной дороги.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили украинский дрон в небе над Брянском. По словам главы региона, никто не пострадал, однако обломки БПЛА частично повредили остекление в здании вокзала.

Еще один беспилотник ВСУ сбили на подлете к городу. Пострадавших и разрушений нет, отметил Богомаз.