Происшествия 07 сентября 2023, 11:38 Вокзал Брянск-Орловский открыли после атаки БПЛА Вокзал в Брянске восстановил работу после падения обломков беспилотника Соцсети

Читать 360tv в

Вокзал Брянск-Орловский открыли после атаки БПЛА и падения на территорию обломков. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Происшествие с дроном не повиляло на движение поездов. Специальные службы провели все необходимые мероприятия и открыли зал ожидания.

Реклама

«В 10:35 после завершения следственных мероприятий и уборки зала ожидания вокзал Брянск-Орловский полностью открыт для пассажиров», — отметили в пресс-службе.

ВСУ атаковали территорию Брянска с помощью беспилотника. Российские системы ПВО смогли сбить БПЛА, но упавшие осколки повредили здание вокзала, а также несколько машин и привокзальную площадь. В результате атаки дрона никто не пострадал.

Некоторое время вокзал работал в ограниченном режиме, сотрудники закрыли зал ожидания. При этом пассажиры могли пройти на платформы через кассовый зал дальнего следования.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил о еще одном беспилотнике, который пытался атаковать Брянск. Российские системы ПВО сбили дрон на подлете к городу.