07 сентября 2023, 11:38
Вокзал Брянск-Орловский открыли после атаки БПЛА
Вокзал в Брянске восстановил работу после падения обломков беспилотника
Вокзал Брянск-Орловский открыли после атаки БПЛА и падения на территорию обломков. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.
Происшествие с дроном не повиляло на движение поездов. Специальные службы провели все необходимые мероприятия и открыли зал ожидания.
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«В 10:35 после завершения следственных мероприятий и уборки зала ожидания вокзал Брянск-Орловский полностью открыт для пассажиров», — отметили в пресс-службе.
ВСУ атаковали территорию Брянска с помощью беспилотника. Российские системы ПВО смогли сбить БПЛА, но упавшие осколки повредили здание вокзала, а также несколько машин и привокзальную площадь. В результате атаки дрона никто не пострадал.
Некоторое время вокзал работал в ограниченном режиме, сотрудники закрыли зал ожидания. При этом пассажиры могли пройти на платформы через кассовый зал дальнего следования.
Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил о еще одном беспилотнике, который пытался атаковать Брянск. Российские системы ПВО сбили дрон на подлете к городу.
РЖД
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