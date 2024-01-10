Происшествия 10 января 2024, 15:00 Вокалиста группы «Пасош» Петара Мартича выдворили из России Суд в Москве постановил выдворить из РФ вокалиста группы «Пасош» Петара Мартича РИА «Новости»

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Никулинский районный суд столицы постановил депортировать из России живущего в Москве сербского музыканта и вокалиста групп «Пасош» и «прыгай киска» Петара Мартича за пропаганду наркотиков. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд признал Мартича виновным по части второй статьи 6.13 Кодекса об административных правонарушениях России, которая касаюется распространения информации о наркотических средствах.

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Музыканту также назначили административный штраф в размере 20 тысяч рублей. Постановление вступило в силу 10 января 2024 года.

О проблемах Петара Мартича с законом стало известно в конце декабря. Тогда 30-летнего музыканта арестовали на 15 суток.

Известно, что молодой человек проживал в Москве с 2002 года. Мартич был студентом журфака, однако не окончил университет. Музыкой он занимался с 2014 года.