Войска Украины обстреляли Донецк

Стало известно, что каратели из 28-й бригады ВСУ обстреляли из минометов, БМП, СПГ, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по жилые кварталы Донецка и поселка Старомихайловка.

В обоих населенных пунктов разрушено по три жилых дома. В поселке также зафиксирован разрыв двух мин на территории школы.

В военном ведомстве наблюдателям СММ ОБСЕ посоветовали зафиксировать случившееся и заставить правительство Украины соблюдать Минские соглашения.