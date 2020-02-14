14 февраля 2020, 14:47
Войска Украины обстреляли Донецк
Сегодня утром Донецк был обстрелян украинскими войсками. В городе разрушены жилые дома. «Люди были вынуждены спрятаться в подвалах», — говорится в экстренном сообщении командования ДНР. Об этом рассказал телеканал «Царьград».
Стало известно, что каратели из 28-й бригады ВСУ обстреляли из минометов, БМП, СПГ, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по жилые кварталы Донецка и поселка Старомихайловка.
В обоих населенных пунктов разрушено по три жилых дома. В поселке также зафиксирован разрыв двух мин на территории школы.
В военном ведомстве наблюдателям СММ ОБСЕ посоветовали зафиксировать случившееся и заставить правительство Украины соблюдать Минские соглашения.