Война в центре столицы. Москвичка пожаловалась на 1,5 млн рублей долга из-за соседей

В центре Москвы вот уже три года не угасают соседские войны. Одна сторона утверждает, что их заливают, вторая же этот факт отрицает. Что происходит в престижном районе столицы? Разбирался корреспондент «360».

По словам Аллы, она три года доказывать свою невиновность перед десятком инстанций и комиссий. Причина всему — соседи снизу. Они утверждают, что Алла регулярно подтапливает их апартаменты.

«Все трубы пытались вскрыть. Посмотреть, где может течь. И поняв, что у нас нигде ничего не течет, мы дошли до межэтажного пространства. Стало ясно, что причина не на нашей территории. А причина находится явно ниже», — посетовала Алла.

Источник фото: телеканал «360»

В итоге на Аллу подали в суд. Однако женщина рассказала, что узнала об этом уже после процесса. Соседи сделали ошибку в фамилии женщины, в итоге Аллу никто не уведомлял о судебной тяжбе. И однажды она обнаружила уже проигранное дело и свыше 1,5 миллиона долговых обязательств.

«Два абсолютно идентичных исполнительных производства, просто под разными номерами на разных людей. То есть в общей сложности это 1,61 миллиона, которые мои соседи хотят с меня получить», — отметила Алла.

Источник фото: телеканал «360»

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Соседи от комментариев отказались. «Уже второй телеканал какой-то ерундой занимается. Вам что, больше делать нечего?» — ответили они съемочной группе «360».

Алла добавила: соседи начали подавать новые иски. При этом экспертиза гласит, что протечка происходит не у нее, а именно этажом ниже.

«Было выдано два исполнительных листа. Хотя в решении суда указано: взыскать в пользу обоих собственников одну сумму в районе 800 тысяч рублей. Тем не менее, судом выданы два разных исполнительных листа. Сумма фактически удвоилась. На основании этих листов, приставы возбудили производство и наложили запрет на выезд», — прокомментировала адвокат Ольга Гольцева.

Сейчас Алла и ее адвокаты уже подали иск об отмене заочного решения суда. Однако даже в случае победы эти три года соседской войны она не забудет.