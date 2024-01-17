17 января 2024, 09:50
Военный вертолет разбился в Киргизии
РИА «Новости»: военный вертолет Ми-8 разбился в Киргизии
Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение в Киргизии. О ЧП сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местное госагентство «Кабар».
Журналисты «Кабар» при этом привели данные источников на предприятии «Кыргызаэронавигация».
Реклама
По данным представителя этой организации, вертолет рухнул в 07:55 по московскому времени (10:55 по местному времени). Крушение произошло на авиабазе «Фрунзе-1»
«О судьбе экипажа пока неизвестно. Дополнительно сообщим», — добавил собеседник «Кабар».
UPD: В пресс-службе Минобороны Киргизии РИА «Новости» заявили, что упавший вертолет принадлежал Силам воздушной обороны страны. Сейчас специалисты выясняют подробности катастрофы.
По предварительной информации, в результате крушения один человек погиб и восемь пострадали.
Авиация
Киргизия
Реклама
Реклама