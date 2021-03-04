04 марта 2021, 18:49
Военный вертолет разбился на востоке Турции. Погибли 9 человек
Крушение военного вертолета произошло на востоке Турции. Девять турецких военнослужащих погибли и четверо получили ранения.
С вертолетом, вылетевшим из Бингеля в Татван в 14:25 по московскому времени прервалась связь, рассказали в минобороны республики, сообщило РИА «Новости».
«Сразу же на поиски были отправлены беспилотники, самолет CN-235 и вертолет. В результате было установлено, что вертолет потерпел крушение. На месте его падения были обнаружены девять погибших и четверо раненых», — дополнили в ведомстве страны.
Причины катастрофы не названы.