Происшествия 16 февраля 2023, 07:59 Военный вертолет потерпел крушение в США BNO News: военный вертолет потерпел крушение на шоссе в штате Алабама, выживших нет Википедия

Читать 360tv в

Военный вертолет потерпел крушение рядом с городом Хантсвилл в штате Алабама. Об этом сообщил телеканал BNO News.

ЧП произошло около 15:00 по местному времени, вертолет рухнул на трассу в районе Харвест, проезжающие мимо гражданские машины не пострадали. После удара о землю летательное средство охватило пламя. Прибывшие на место экстренные службы оперативно потушили возгорание.

Реклама

Медицинские службы уточнили, что после падения экипаж вертолета не выжил. Точное количество погибших людей установить не удалось. Полиция округа Мэдисон также прибыла на место крушения.

Реклама

РИА «Новости» обратилось с запросом в Пентагон, однако в ведомстве не смогли прокомментировать падение вертолета.

«Мы внимательно отслеживаем информацию о падении вертолета. Первичное расследование показало, что упавшее летальное средство не относится к военной базе Redstone Arsenal, расположенной рядом с Хантсвиллом», — сообщили в Пентагоне.

Федеральное управление гражданской авиации США отказалось от любых комментариев по происшествию.