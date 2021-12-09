Военный вертолет потерпел крушение в Перу. Пять человек погибли

Поисково-спасательная группа нашла военный вертолет, который пропал в Перу 7 декабря. Об этом сообщил RT со ссылкой на El Comercio.

В результате аварии погибли пять человек.

«8 декабря ранним утром специальное подразделение ВВС, осуществлявшее поиск, смогло обнаружить судно, которое считалось пропавшим со вчерашнего дня… в регионе Лима. К сожалению, погибли пятеро членов экипажа вертолета», — рассказали ВВС Перу.

Специалисты выясняют причины и детали происшествия.