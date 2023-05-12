Важное 12 мая 2023, 17:31 Военный вертолет Ми-28 упал в Крыму Минобороны сообщило о гибели экипажа упавшего в Крыму вертолета Ми-28 РИА «Новости»

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Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Крыму при выполнении учебно-тренировочного полета. В результате погибли оба летчика. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В качестве предварительной причины аварии в ведомстве назвали отказ техники. Боекомплекта на борту вертолета не было. К разрушениям на земле крушение не привело.

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«При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Республики Крым потерпел катастрофу вертолет Ми-28. <…> Оба летчика погибли», — сообщили в ведомстве.

Для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия на место крушения вертолета выехала комиссия главного командования Воздушно-космических сил России.