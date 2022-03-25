Военный священник погиб под обстрелом в белгородской Журавлевке

Протоиерей Олег Артемов погиб под обстрелом в белгородском селе Журавлевка. Об этом «Интерфаксу» сообщили в синодальном Отделе по взаимодействию с Вооруженными силами.

Все произошло вечером 24 марта.

«Находясь в селе Журавлевка, батюшка попал под обстрел украинского „Смерча“ и погиб при исполнении обязанностей помощника командира части по работе с верующими», — уточнили в отделе.

Отец Олег (Артемов) родился в 1957 году. Он был казаком Кисловодской станицы, морским офицером, участвовал в Чеченской войне в составе казачьих подразделений. С 1999 года в священном сане стал настоятелем храма и казачьим духовником. С 2010 года в чине военного священника окормлял моряков-подводников, затем стал корабельным священником научного судна «Адмирал Владимирский». Участвовал в подводных и надводных морских походах. В последние года

Последние годы Олег Артемов служил настоятелем храма Георгия Победоносца в Новой Ладоге. В последний месяц своей жизни был капелланом в одной из частей ВС РФ.

С начала спецоперации на Украине белгородские села, расположенные у ее границы, подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.