Происшествия 28 июня 2023, 11:24 Военный суд рассмотрит уголовное дело против 22 боевиков «Азова» Южный окружной военный суд проведет заседание по уголовному делу участников «Азова» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит уголовное дело против 22 предполагаемых украинских националистов батальона «Азов»*. Видео из зала суда опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.

«В Ростов-на-Дону привезли более 20 азовцев*, сегодня Южный окружной военный суд будет рассматривать уголовное дело в отношении националистов», — писал канал.

Реклама

Все подсудимые были взяты в плен или задержаны с марта по май 2022 года на территории ДНР. Их обвиняют в участии в террористической организации.

Ранее Южный военный суд начал процесс над участниками украинской националистической группировки «Медведи SS»**, которые сдались в плен при освобождении российскими войсками завода «Азовсталь». Всего в тот момент в батальоне было около 20 человек, суд рассматривал дело в отношении девяти участников.

* «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

** Диверсионно-штурмовая нацистская группа «Медведи SS» входит в нацбатальон «Азов», признанный экстремистской организацией и запрещенный в России.