Замглавы Генштаба обвиненили в хищении 6,7 млрд рублей

Военный суд признал законным арест земельного участка и дома стоимостью несколько миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. Адвокаты генерала уточнили, что дом не оформлен в собственность, поэтому арест проводить нельзя. Однако следователи заявили, что фактическим владельцем недвижимости является Арсланов.

При этом ранее Министерство обороны во Втором апелляционном суде отозвало иск о компенсации ущерба к Арсланову.

Уголовное дело против замглавы Генштаба ВС России Арсланова возбудили в августе 2013 года. По версии следствия, он похитил деньги при заключении контракта по обслуживанию и ремонту военной техники. Срок следствия продлили до 6 февраля 2020 года.

Обвинение в совершении двух преступлений замглавы Генштаба предъявили 18 октября 2019 года. Судья заявил, что во время первого преступления было похищено 191,5 миллиона рублей, в ходе второго — не менее 6,5 миллиарда рублей.

Сообщения об аресте имущества Арсланова появились в СМИ в конце декабря прошлого года. Обеспечительные меры применили к земельным участкам и объектам недвижимости.

О том, что правоохранители занялись Халилом Арслановым, стало известно осенью прошлого года. По данным СМИ, привлечь генерала к ответственности помогли другие фигуранты дела.