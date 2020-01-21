    21 января 2020, 14:38

    Замглавы Генштаба обвиненили в хищении 6,7 млрд рублей

    Анатолий Минкин

    Обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на сумму в 6,7 миллиарда рублей предъявило военное следствие заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковнику Халилу Арсланову. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела, оглашенные во Втором окружном военном суде. На заседании рассматривается жалоба на арест имущества генерала.

    Военный суд признал законным арест земельного участка и дома стоимостью несколько миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. Адвокаты генерала уточнили, что дом не оформлен в собственность, поэтому арест проводить нельзя. Однако следователи заявили, что фактическим владельцем недвижимости является Арсланов.

    При этом ранее Министерство обороны во Втором апелляционном суде отозвало иск о компенсации ущерба к Арсланову.

    Уголовное дело против замглавы Генштаба ВС России Арсланова возбудили в августе 2013 года. По версии следствия, он похитил деньги при заключении контракта по обслуживанию и ремонту военной техники. Срок следствия продлили до 6 февраля 2020 года.

    Обвинение в совершении двух преступлений замглавы Генштаба предъявили 18 октября 2019 года. Судья заявил, что во время первого преступления было похищено 191,5 миллиона рублей, в ходе второго — не менее 6,5 миллиарда рублей.

    Сообщения об аресте имущества Арсланова появились в СМИ в конце декабря прошлого года. Обеспечительные меры применили к земельным участкам и объектам недвижимости.

    О том, что правоохранители занялись Халилом Арслановым, стало известно осенью прошлого года. По данным СМИ, привлечь генерала к ответственности помогли другие фигуранты дела.