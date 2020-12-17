17 декабря 2020, 17:04
Военный снаряд нашли на Кубани при строительстве дороги
Авиабомбу времен Великой Отечественной войны нашли в Славянском районе на Кубани во время строительства дороги. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
По данным сайта «Юга.ру», на место находки прибыли специалисты из Росгвардии. Они уничтожили боеприпас с соблюдением всех мер безопасности.
«Прибывшие на место взрывотехники ОМОН Росгвардии выполнили обследование и установили, что это авиабомба (ФАБ-100) весом 100 кг времен войны», — пояснили в пресс-службе.