Военный самолет Су-25 разбился в Ростовской области

Военный самолет Су-25 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета. В результате аварии летчик погиб. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

В ведомстве подчеркнули, что борт вылетел на учебный полет без боекомплекта. Крушение Су-25 произошло в безлюдном месте. Разрушений на земле нет.

«Летчик погиб. Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет», — заявили в пресс-службе.

По предварительной версии, причиной аварии могла стать техническая неисправность. Сейчас на месте работает комиссия Воздушно-космических сил России.

Видеокадры с места аварии прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android

Военные самолеты Су-25 используются российской военной авиацией с начала 80-х годов прошлого века и производятся в различных модификациях до сих пор. В экипаж штурмовика входит один человек. В качестве вооружения на борту используется встроенная пушечная установка.