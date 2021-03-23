Под Калугой у военного самолета нештатно сработала катапульта. Речь идет о дальнем бомбардировщике Ту-22М3. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Нештатная ситуация произошла на аэродроме Шайковка под Калугой. Причина происшествия не сообщается. Официальных комментариев не поступало. «По предварительным данным, произошла нештатная ситуация на земле — нештатное срабатывание катапульты. То есть это не авиакатастрофа», — сообщил источник агентству. Известно, что среди населения никто не пострадал.