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    23 марта 2021, 13:51

    Катапульта нештатно сработала у военного самолета под Калугой — РИА «Новости»

    Анастасия Калинина

    Под Калугой у военного самолета нештатно сработала катапульта. Речь идет о дальнем бомбардировщике Ту-22М3. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Катапульта нештатно сработала у военного самолета под Калугой — РИА «Новости»

    Нештатная ситуация произошла на аэродроме Шайковка под Калугой. Причина происшествия не сообщается. Официальных комментариев не поступало.

    «По предварительным данным, произошла нештатная ситуация на земле — нештатное срабатывание катапульты. То есть это не авиакатастрофа», — сообщил источник агентству.

    Известно, что среди населения никто не пострадал.