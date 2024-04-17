Происшествия 17 апреля 2024, 10:45 Военный на Сахалине получил срок за уклонение от службы в зоне СВО Суд на Сахалине дал военному 7 лет колонии за уклонение от службы в зоне СВО РИА «Новости»

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На Сахалине военный, который самовольно покинул место службы в зоне СВО, получил семь лет в исправительной колонии строгого режима. сообщила пресс-служба Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

По материалам дела, обвиняемый решил избежать выполнения служебных обязанностей в период мобилизации и введения военного положения. Он покинул место временной дислокации в Донецкой Народной Республике 31 марта 2023 года. Доехав на такси до Донецка, он добрался сначала до Москвы, потом до Читы, а оттуда — домой, в село Новоцурухайтуй, где и провел некоторое время. После, 11 января 2024-го, он вернулся на место службы и продолжил ее.

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За самовольное оставление части ему дали семь лет колонии. Военный уже не в первый раз совершил подобный проступок.

«Судом в качестве отягчающего обстоятельства признан опасный рецидив преступлений», — рассказали в суде.

Приговор в силу пока не вступил.

Ранее на Камчатке 10 военных осудили за уклонение от службы. Их приговорили к условным и реальным срокам.